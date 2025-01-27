Эксперт нашел несостыковку в «ошибочной» операции Крамаренко

Хирург-ортопед профессор Сергей Архипов в беседе с RT рассказал, почему слабо убежден в версии, что врач удалил гимнастке Лале Крамаренко здоровый мениск вместо травмированного.

Хирург Архипов напомнил, что Лала Крамаренко — чемпионка и звезда спорта большого масштаба. По его мнению, оперировать гимнастку не позволили бы неопытному врачу. В связи с этим возникает вопрос, почему молодую знаменитость доверили сомнительным специалистам.

«Для опытного специалиста увидеть разницу между повреждённой частью мениска и здоровой тканью не составляет никакого труда. Тем более что артроскопия на коленном суставе позволяет врачу подвести инструмент к любой части мениска, как следует все рассмотреть», — прокомментировал хирург.

Архипов подчеркнул, что для операции нужно подробное артроскопическое исследование. Если его не проводили, то возникает вопрос к специалистам клинике и самому учреждению.

Ранее главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что 20-летней Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.