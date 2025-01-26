Российской гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Во время операции на колене у чемпионки России Лалы Крамаренко произошла ошибка: врач все «перепутал» и удалил здоровый мениск. Об этом заявила главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер, передает ТАСС.

В 2024 году молодая гимнастка повредила колено, но это не помешало ей взять пять золотых медалей на чемпионате России и с успехом отметиться на Играх БРИКС. Тем не менее спортсменке пришлось лечь на операцию.

«Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный, врач, который ей делал, удалил здоровый рог», — заявила тренер.

Далее гимнастке потребовались дополнительные процедуры, но делать их отправили уже в Израиль. По словам Винер, услуги оказывали также российские врачи. Тех специалистов, что допустили ошибку, тренер призвала лишить диплома и работы.

Винер с теплом относится к Крамаренко и отмечает, что всегда будет ее поддерживать. В том числе тренер примет любое ее решение по поводу дальнейшей карьеры.

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