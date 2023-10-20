Эксперт Насыпова назвала способ проверки спелости баклажана

По словам эксперта Татьяны Насыповой, чтобы баклажаны не испортили вкус блюда, их следует правильно выбрать, то есть они должны быть однородного цвета, без помятостей и повреждений. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что следует осторожно надавить на кожуру пальцем: при отсутствии вмятины плод считается спелым.

По мнению эксперта, при наличии следов гниения или пятен, вероятнее всего, внутренняя часть баклажана уже испортилась.

Она подчеркнула, что идеальнее всего – молодой баклажан, поскольку в нем меньше соланина.