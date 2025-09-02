Эксперт назвал 5 домашних растений, опасных для животных

Популярные комнатные растения могут быть опасны для домашних животных. Об этом сообщил специалист по растительному дизайну интерьеров Тони Гилберт в беседе с изданием Mirror.

По словам эксперта, в список ядовитых растений входят алоэ вера, агава американская, драцена трехполосная («тещин язык»), суккулент «жемчужная нить» и толстянка овальная. Гилберт отметил, что алоэ вера, несмотря на свою популярность и целебные свойства, может вызвать у животных рвоту, диарею, тремор и усталость.

Агава американская вызывает раздражение полости рта, слюнотечение и расстройство желудка. Драцена токсична для кошек и собак и может вызвать тошноту, рвоту, слюнотечение и вялость. Толстянка овальная, помимо прочего, способна вызвать у животных депрессию и потерю координации.

Ранее россиянам объяснили, как отличить обычную усталость от клинической депрессии.