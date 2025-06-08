Решение Украины отказаться от передачи тел погибших демонстрирует полный инфантилизм киевских властей, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Тадео Кастеглионе.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского он сравнил с поведением капризного ребенка.

"Я считаю, что в данном случае Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем" за закрытыми дверями на Украине из-за хрупкости "стабильности" киевского режима", - добавил он.

Зеленский, конечно, примет условия мира, хотя по-прежнему будет искать новые способы дискредитировать Россию и продолжать провокации, так как Зеленский может удержать власть только при условии продолжения войны.

Поведение Украины в отношении передачи тел погибших показывает, что слова Киева ничего не гарантируют, заключил Кастеглионе.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев не уведомлял об ударах по российским аэродромам.