В Белом доме заявили, что удары ВСУ по аэродромам РФ заставляют задуматься о безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала украинские террористические атаки по российским военным аэродромам. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

Так, стало известно, что Левитт ответила «Безусловно» на вопрос от журналистов о том, заставляет ли то, что сейчас делает Украина и какие атаки по территории России предпринимает, задуматься о безопасности США в целом, в том числе и американских самолетов.

При этом ранее американские СМИ уже писали, что атаки ВСУ должны послужить сигналом тревоги для США и способствовать усилению защиты американских военных баз.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Киев не уведомлял президента США Дональда Трампа об ударах по российским аэродромам.