Эксперт назвал ключевые критерии выбора современного жилья

При выборе квартиры важно учитывать не только площадь и локацию, но и такие параметры, как приватность, микроклимат, качество воздуха, освещенность и общее эмоциональное восприятие пространства. Об этом « Газете.Ru » сообщил руководитель направления технологической разработки электрокарнизов компании Onviz Александр Момотов.

По его словам, в условиях плотной застройки особое значение приобретает защита личного пространства. Для этого в современных домах применяются многослойные стеклопакеты, звукопоглощающие материалы, акустические панели, системы автоматического затемнения и электрохромные стекла. Такие решения позволяют регулировать уровень освещенности и изоляции от внешнего шума, создавая в квартире зоны уединения, которыми можно управлять через заданные сценарии или мобильные приложения.

Момотов отметил, что современное жилье все чаще воспринимается как единая адаптивная система. Освещение, климат-контроль, аудиосистемы и электрокарнизы интегрируются между собой и формируют предсказуемую среду, подстраивающуюся под ритм жизни владельца. По его оценке, покупатели ожидают, что пространство будет автоматически поддерживать комфортную температуру, регулировать свет и уровень приватности без постоянного вмешательства человека.

Эксперт подчеркнул, что технологии должны быть интуитивными и не требовать сложной настройки. Наибольший спрос, по его словам, вызывают решения, которые достаточно один раз адаптировать под привычки жильцов, после чего они работают в автоматическом режиме.

Отдельное внимание он уделил освещению, которое влияет не только на функциональность пространства, но и на самочувствие. Современные LED-системы с регулировкой яркости и цветовой температуры, а также автоматическое управление шторами помогают поддерживать физиологически комфортный световой режим в течение дня и повышают общий уровень эмоционального комфорта в доме.

