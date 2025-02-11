Эксперт назвал причину массированного удара по Украине

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 заявил, что ВС России ударили по украинским объектом за террористические атаки против мирного населения и социально значимых объектов.

Комбинированный ракетный удар ВС РФ пришелся на энергетические и военные объекты в Полтавской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях. Поразили также вражескую технику, которая активно применялась против гражданских объектов и жителей.

По словам эксперта, Россия выполняет обещание: отвечать на любые удары противника по своей территории. Матвийчук также отметил, что массированные удары стали возмездием за теракты Киева, а также методом давления, который может поспособствовать ВСУ задуматься о последствиях.

«Вы видите, что в последние дни Украина бьет не только по энергетике, но и по жилым домам, а также другим гражданским объектам. То есть украинское руководство должно понимать, что ни одно из их преступлений не останется безнаказанным, Украину настигнет неотвратимое возмездие. Мы будем наносить удары до тех пор, пока они не прекратят свои террористические атаки в отношении России», — резюмировал Матвийчук.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Дружба в Донецкой народной Республике.