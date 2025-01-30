Эксперт назвал причину регулярных набегов ВСУ на белорусскую территорию

Украинские военные продолжают устраивать провокации на границе с Белоруссией. В беседе с Инфо24 военный аналитик Владимир Прохватилов объяснил, с чем это связано.

Как напомнил эксперт, украинские ДРГ регулярно пересекают линию дозволенной территории, совершают набеги на белорусские земли и устраивают разные провокации. Киев воспринимает республику как союзника России, а значит, как направленного против Украины государства. Как считает Прохватилов, ВСУ своими действиями проверяют реакцию белорусских пограничников: это делается с целью психологического давления и поиска слабых мест обороны на границе.

«В случае заморозки конфликта с Россией украинские военные планируют начать более мощные вооруженные провокации против Белоруссии не только с территории Украины, но и со стороны Сувалкского коридора, то есть Польши», — прокомментировал аналитик.

Похватилов уверен, что белорусский лидер Александр Лукашенко и его армия не допустят серьезных провокаций со стороны Киева и отразят любые угрозы. Кроме того, в скором времени в республике появится новейшая российская гиперзвуковая ракета, которая может стать элементом сдерживания украинских формирований.

Напомним, что Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о 40 провокациях, совершенных Киевом в 2024 году. В том числе фиксировали случаи, когда украинские ДРГ заходили на белорусскую территорию или пытались послать туда свои БПЛА.

Ранее в МИД Белоруссии заявили о рисках начала боевых действий на украинской границе.