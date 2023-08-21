Эксперт назвал причины возгорания аккумуляторов в смартфонах

Неправильное использование смартфона может привести к возгоранию аккумулятора. Об этом сообщил аналитик Эльдар Муртазин в интервью для радио Sputnik .

Он сообщил, что подобные случаи фиксируются почти по 10 раз в месяц, и это только в стране. Как сообщил аналитик, для возгорания аккумулятора есть 2 самые распространенные причины.

Первая: повреждение оболочки аккумулятора из-за падений телефона. Вторая: некачественная зарядка, подающая в устройство больше энергии, чем способен выдержать смартфон.

Эксперт также рассказал, что аккумуляторам вредно находиться под прямыми солнечными лучами. В таком случае аппарат перегревается, что может привести к поломке его аккумулятора.

Аналитик предупредил, что устройством нельзя пользоваться, если видно, что у него вздулся аккумулятор. У смартфона может случиться возгорание, что несет за собой риски обжечься, предупредил Муртазин.

Он отметил важность регулярной смены аккумуляторов. По словам эксперта, аккумулятор – это расходный материал, который подвергается изнашиванию. Поэтому, его нужно менять каждые 2-3 года.