Эксперт назвал простым маршрут в Белогорье, где пропала семья Усольцевых

В Красноярском крае скоро снова начнут искать семью Усольцевых, которая пропала осенью прошлого года. Супруги и их пятилетняя дочь ушли в горы и не вернулись. Его слова приводит ТАСС .

Маршрут, по которому они отправились, считается одним из самых простых. Для него не нужна специальная подготовка. Об этом рассказал Денис Балашов, управляющий турбазы «Геосфера», где туристов видели в последний раз.

Речь идет о горах Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Эти места популярны у туристов. Балашов отметил, что сейчас многие маршруты в Белогорье закрыты, но дороги к Мальвинке и Буратинке открыты. Пройти их может любой человек без подготовки.

Другой турист, который бывал на Буратинке, рассказал, что туда ведет лесовозная дорога. Потеряться там сложно, потому что с любой точки видно деревню.

Поиски планируют возобновить, когда потеплеет. Ранее выдвигались разные версии случившегося. Одна из них — туристы могли испугаться дикого зверя и заблудиться.