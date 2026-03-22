Эксперт назвал простым маршрут в Белогорье, где пропала семья Усольцевых
В Красноярском крае скоро снова начнут искать семью Усольцевых, которая пропала осенью прошлого года. Супруги и их пятилетняя дочь ушли в горы и не вернулись. Его слова приводит ТАСС.
Маршрут, по которому они отправились, считается одним из самых простых. Для него не нужна специальная подготовка. Об этом рассказал Денис Балашов, управляющий турбазы «Геосфера», где туристов видели в последний раз.
Речь идет о горах Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Эти места популярны у туристов. Балашов отметил, что сейчас многие маршруты в Белогорье закрыты, но дороги к Мальвинке и Буратинке открыты. Пройти их может любой человек без подготовки.
Другой турист, который бывал на Буратинке, рассказал, что туда ведет лесовозная дорога. Потеряться там сложно, потому что с любой точки видно деревню.
Поиски планируют возобновить, когда потеплеет. Ранее выдвигались разные версии случившегося. Одна из них — туристы могли испугаться дикого зверя и заблудиться.