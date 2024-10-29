Руководство «Руки Вверх Бар» вновь позвало впавшую в кому москвичку в заведение

Руководство бара «Руки Вверх» вновь пригласило выпившую 20 шотов москвичку в заведение, чтобы «хорошо провести время». Пиар-директор сети Петро Шекшеев выразил надежду, что с девушкой на самом деле «все в порядке», «медики сделали ей интоксикацию и отправили домой».

По словам Шекшеева, «никаких оснований верить тому, что девушка в коме и в реанимации» в действительности нет, в противном случае в заведение бы уже пришли сотрудники компетентных органов.

Пиар-директор сети рассказал, что после инцидента были просмотрены записи с видеокамер, а также опрошены сотрудники, что помогло восстановить последовательность событий той ночи.

По его словам, Татьяна с подругой пришли в заведение в ночь с воскресенья на понедельник.

«Они выглядели как стандартные посетители «Руки Вверх Бар» — без какого-то вызывающего поведения. Просто заказали по паре коктейлей, и затем одна из них подошла к бармену с просьбой сделать что-нибудь покрепче», — отметил Шекшеев.

По его предположению, Татьяна на спор с подругой заказала коктейль «Бронепоезд», который официально в меню не числится, но каждый бармен знает рецепт: 20 стопок, половина которых с крепким алкоголем, еще половина – с «запивкой», и бокала пива.

Как утверждает пиар-директор, бармен пытался отговорить девушку, но она заверила, что справится. Гостья выпила все 20 стопок, после чего провела в баре еще около 10 минут, однако затем ей стало плохо.

Сотрудники заведения помогли девушке выйти, а подруга вызвала скорую. Шекшеев отметил, что бармены пытались помочь, давая воду, но подруга решила вызвать скорую для профессиональной помощи.

На момент публикации новости ни родственники, ни сама Татьяна не обращались в бар, но заведение пытается установить с ней контакт.

«Если она будет читать это сообщение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Если нужна будет помощь, мы ее окажем. Если все в порядке, то с удовольствием пригласим еще раз в «Руки Вверх Бар», но уже для того, чтобы хорошо провести время», — обратился Шекшеев к посетительнице.

Напомним, после произошедшего в «Руки Вверх Баре» руководство сети приняло решение ограничить продажу горячительных напитков в заведениях по всей стране.