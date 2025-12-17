Эксперт назвал роковым обстоятельством разный уровень подготовки членов пропавшей семьи

Состав группы мог стать ключевым роковым фактором в трагическом исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге. В отличие от группы Игоря Дятлова, где все участники были подготовленными туристами, здесь за безопасность неподготовленных жены и ребёнка отвечал лишь один человек — глава семьи Сергей.

Как считает доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в беседе с aif.ru, эта диспропорция в опыте стала критической. Эксперт отмечает, что Усольцевы были немолодой парой, для которой поздний ребёнок, пятилетняя Арина, стала большой радостью. Они отправились в путешествие, уверенные в его безопасности, однако Ирина, жена, не представляла в полной мере реалий осенней тайги и сложного ландшафта. Таким образом, Сергей остался один на один с суровой природой, обременённый ответственностью за неподготовленных близких.

Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в однодневный поход на горный хребет Борус в конце сентября и с тех пор не выходила на связь. Масштабные поиски до сих пор не принесли результатов.