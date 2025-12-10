Эксперт назвал способ избежать выгорания в предпраздничной гонке дел и обязательств

Предновогодняя пора для многих превращается из сказочного ожидания в настоящий марафон на выживание. На нас обрушивается лавина дел: студенты штурмуют сессию, работники авралят с отчетами, а всем вместе приходится думать о подарках, меню и праздничных планах. Стремление успеть все и идеально часто доводит до нервного истощения, и, как предупреждает психолог Михаил Хорс, может даже спровоцировать серьезные психические нарушения, такие как приобретенное биполярное расстройство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в погоне за иллюзией совершенства мы безжалостно раскачиваем свою нервную систему между маниакальной сверхактивностью и последующей глубокой депрессией. Ключ к сохранению душевного равновесия — дать себе право на неидеальность. Вместо того чтобы подгонять себя лозунгами «надо все успеть», полезнее задать простой вопрос: «Что самое страшное случится, если я это не сделаю?» Пройдя мысленно по этому наихудшему сценарию, мы обычно осознаем, что катастрофы не произойдет. Не сданный вовремя отчет или неподготовленная идеальная программа на каникулы — это не конец света, а просто досадное обстоятельство. Эта последовательность мышления — признать напряжение, понять, что оно съедает ресурсы, и осознать, что страх неуспеха часто страшнее самой неудачи — высвобождает колоссальное количество энергии, ранее уходившей на пустые переживания.

Психолог добавил, что крайне важно отказаться от иллюзии, что мы можем точно предсказать будущее. Мысли вроде «если я провалю этот проект, начальник меня уволит» — это классическая ошибка, смешивающая нежелательное развитие событий с глобальной катастрофой. Даже если отношения с начальником испортятся, это не значит, что жизнь рухнет. Планировать нужно, но относиться к планам как к гибким ориентирам, а не к жесткому сценарию, невыполнение которого грозит крахом.

По его мнению, неуспевание, несоответствие планам и небольшие провалы — это не признаки личной несостоятельности, а нормальная часть человеческой жизни, особенно в насыщенный предпраздничный период. Разрешив себе эту здоровую долю несовершенства, мы не только защищаем психику от выгорания, но и находим силы сделать по-настоящему важные вещи там, где это действительно возможно и нужно. Новый год должен начинаться не с чувства усталости и вины, а с ощущения, что вы себя сохранили.

