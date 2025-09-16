Стали известны последствия отсутствия новых впечатлений в жизни

Регулярное столкновение с новизной становится ключевым фактором психологической устойчивости и качества жизни. Как поясняет психолог Михаил Хорс, отсутствие новых впечатлений не только искажает восприятие времени, делая дни быстротечными, но и снижает способность адаптироваться к изменениям внешней среды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, научным подтверждением важности новизны служит Нобелевское исследование 2009 года, обнаружившее прямую связь между обучением и длиной теломер — концевых участков хромосом, определяющих продолжительность жизни. Активная познавательная деятельность, подобно тренировке мышц, поддерживает мозг в тонусе, предотвращая его преждевременное старение. Яркий пример — пожилые профессора, сохраняющие ясность ума благодаря постоянной интеллектуальной работе.

Эксперт добавил, что практические рекомендации включают постепенное внедрение новизны через простые действия: изменение привычных маршрутов, использование недоминантной руки, чтение новых авторов. Эффективным приемом является «взгляд туриста» на родной город — сознательное выделение непривычных деталей и положительных аспектов знакомой среды. Последствия систематического обучения новому проявляются в замедлении субъективного восприятия времени и повышении стрессоустойчивости. Психика становится более гибкой и готовой к непредвиденным обстоятельствам, что особенно важно в условиях быстро меняющегося мира.

При этом он предупреждает об опасности крайностей — постоянная погоня за новизной может привести к поверхностности восприятия и невозможности глубокого погружения в деятельность или отношения. Баланс между стабильностью и новизной позволяет сохранить психологическое здоровье, одновременно развивая адаптационные способности личности.

