Эксперт назвал сроки активизации грибного сезона в Подмосковье

Специалист-грибник Дмитрий Тихомиров сообщил об активизации грибного сезона в Подмосковье после дождей и похолодания. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, появились уже первые грибы. Так, ранние белые (сетчатые) встречаются в смешанных лесах (под березами, дубами), но сильно поражены червями из-за активности грибного комарика. Лисички уже растут, хотя и медленно, могут резко увеличиться при подходящей погоде. Искать их следует в березняках и ельниках. Появились и подосиновики, которые практически не поражаются вредителями. Вопреки названию, искать их стоит преимущественно под березами.

Эксперт добавил, что текущая благоприятная грибная волна может быть недолгой. Если, как прогнозируется, установится сухая и теплая погода, массовый рост грибов прекратится через неделю. Следующий всплеск ожидается лишь к середине июля. Исключение — лисички, которые могут продолжать рост благодаря обилию недавних осадков.

По его мнению, сейчас лучшее время для сбора лисичек и подосиновиков в Подмосковье из-за их чистоты и доступности. Белые грибы, несмотря на раннее появление, пока не рекомендуются к массовому сбору из-за сильной червивости. Грибникам стоит поторопиться, пока сохраняется влажная погода.

Ранее миколог Дьяков заявил о старте грибного сезона в Москве и Подмосковье.