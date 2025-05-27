Грибной сезон стартовал: первые маслята и лисички появились в Подмосковье

В лесах Москвы и Московской области начали появляться первые грибы — маслята и лисички. Об этом в беседе с RT сообщил миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

По его словам, грибной сезон уже открыт, но его продолжительность будет зависеть от погодных условий. Если в ближайшие дни пройдут дожди, грибники смогут рассчитывать на урожай подберезовиков.

Однако, как отметил Дьяков, жара и засуха могут быстро прервать сезон — грибам необходима влажная почва. Сейчас лучше всего искать грибы в смешанных лесах и на опушках, где сохраняется больше влаги.

Эксперт напомнил, что при сборе важно соблюдать осторожность: брать только знакомые виды и не срезать грибы вблизи дорог и промышленных зон. Первые недели сезона — лучшее время для тихой охоты, пока грибы еще не червивые и растут активно. Также важно защитить себя от клещей.

Ранее сообщалось, что в России грибники вышли на тихую охоту: в одном регионе начали собирать рядовку майскую.