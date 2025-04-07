Эксперт назвал сроки разгрома ВСУ без помощи США

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 предположил , сколько продержатся украинские войска, если их оставят без американской помощи.

Приостановка передачи разведданных и поставок оружия из США могут серьезно снизить позиции ВСУ, превратив даже базовые боевые миссии в невыполнимые. По мнению эксперта, Трамп давит на Киев, потому что нервничает и хочет быстрее установить мир на Украине из-за собственных политических интересов.

«Если Трамп перестанет финансировать военные программы Киева, перестанет поставлять им технику, оружие и боеприпасы, то Украина буквально через один или полтора месяца перестанет существовать как государство. Трамп это знает, поэтому оказывает давление», — пояснил Матвийчук.

Эксперт также добавил, что ВСУ не помогут ЕС, так как они не способны предоставить столько разведанных и самостоятельно обеспечить Киев. Аналогично и с военной помощью от Европы, на которому Зеленскому советовали не рассчитывать.

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