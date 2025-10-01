Эксперт назвал три популярные страны, которые «не стоят своих денег»
Российский турагент раскритиковал Бали, Сербию и Индию
Фото: [Медиасток.рф]
Профессионал туристической сферы подверг критике несколько популярных направлений для отдыха. По его мнению, эти страны не оправдывают финансовые затраты путешественников. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в запрещенной соцсети.
Эксперт заявил, что Индонезия, включая остров Бали, не подходит для пляжного отдыха. Он не уточнил конкретные причины, но сделал акцент на несоответствии ожиданий. Второй в списке оказалась Сербия. Специалист отметил слишком высокие цены на перелеты и проживание в стране.
Третье место заняла Индия. Турагент указал на проблему грязи в стране как на основной недостаток. Свое мнение специалист выразил в видеоформате, обратившись к подписчикам через социальную сеть.
