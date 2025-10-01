Эксперт назвал три популярные страны, которые «не стоят своих денег»

Профессионал туристической сферы подверг критике несколько популярных направлений для отдыха. По его мнению, эти страны не оправдывают финансовые затраты путешественников. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в запрещенной соцсети.

Эксперт заявил, что Индонезия, включая остров Бали, не подходит для пляжного отдыха. Он не уточнил конкретные причины, но сделал акцент на несоответствии ожиданий. Второй в списке оказалась Сербия. Специалист отметил слишком высокие цены на перелеты и проживание в стране.

Третье место заняла Индия. Турагент указал на проблему грязи в стране как на основной недостаток. Свое мнение специалист выразил в видеоформате, обратившись к подписчикам через социальную сеть.

