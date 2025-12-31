Эксперт назвала безопасное время хранения салатов вне холодильника

Хранение готовых салатов при комнатной температуре дольше 30 минут может представлять опасность для здоровья из-за быстрого размножения патогенных бактерий. Об этом РИА Новости сообщила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

По ее словам, даже блюда, приготовленные с соблюдением всех санитарных норм, могут стать небезопасными при неправильном хранении дома. При нарушении температурного режима микроорганизмы начинают активно размножаться, а овощные ингредиенты выделяют влагу, создавая благоприятную среду для бактерий. Некоторые из них способны увеличивать численность вдвое уже через 20–30 минут.

В зоне повышенного риска, по оценке эксперта, находятся салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками. Такие продукты особенно чувствительны к теплу и требуют строгого соблюдения условий хранения.

Крупская также обратила внимание на важность сохранения герметичности упаковки. Современные технологии позволяют продлевать срок годности за счет бескислородной среды, однако при вскрытии или повреждении упаковки защитный эффект исчезает, и процесс порчи ускоряется.

Эксперт рекомендовала сразу убирать готовые блюда в холодильник, внимательно проверять сроки годности и хранить продукты в оригинальной упаковке. После вскрытия салаты следует употребить в течение времени, указанного производителем.

Кроме того, она советует не выставлять на праздничный стол всю порцию салата. Оптимальным вариантом считается использование небольшой салатницы, тогда как основную часть блюда лучше держать в холодильнике и добавлять по мере необходимости.

Ранее стало известно, что почти половина россиян покупает хлеб в последние часы перед Новым годом.