Хлеб — под бой курантов: почти половина россиян покупает его в последние часы перед Новым годом

Почти половина жителей России — 46% — приобретает хлеб буквально в последние часы перед новогодней ночью. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, опросив две тысячи человек об их привычках в предпраздничных закупках. Об этом сообщает РИА Новости.

В то время как мясо, птицу и консервы для салатов россияне стараются купить заранее, хлеб уверенно возглавил антирейтинг продуктов, покупку которых откладывают на самый крайний срок. Традиционные ингредиенты для оливье — майонез и консервы — в числе тех, о которых вспоминают одними из первых, как и игристое вино.

Исследование также показало, что большинство — 73% — осознает, что забыло купить какой-то продукт, уже вернувшись из магазина домой. Каждый седьмой участник опроса понимает это, стоя у кассы, а 8% — только за праздничным столом.

