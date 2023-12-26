Эксперт назвала четыре главные экологические проблемы России

Основные проблемы с экологией в стране пока не нашли полноценного решения.

Эколог Елена Есина в беседе с RuNews24.ru рассказала, что многие города России загрязнены. Речь прежде всего про воздух, которым дышат жители. Атмосферу прежде всего загрязняют промышленные предприятия. Специалист считает, что стоит проводить более тщательную диверсификацию источников энергии. Согласно индексу качества воздуха страдают прежде всего сибирские регионы.

Второй экологической проблемой Есина называет загрязнение вод. Здесь также поработала промышленность, позволяющая выбросы бытовых стоков. Иногда предприятия используют незаконные пестициды и удобрения, что ведет к более быстрому загрязнению рек и озер. Эксперт предлагает решать проблему активным внедрением современных очистных систем. Также, по мнению эколога, нужно повышать контроль за работой предприятий.

«Массовое использование химических удобрений и пестицидов, неправильное использование земли и вырубка лесов приводят к деградации почвенного покрова. Эта проблема требует разработки экологически устойчивых методов сельского хозяйства и внедрения программ по охране лесов», — назвала Елена Есина третью экологическую проблему.

Актуальной остается и проблема с утилизацией отходов. Здесь нужно работать над механизмами сортировки, переработки и утилизации, а также мотивировать предприятия использовать некоторые пригодные отходы вторично для производства. Это сократит количество мусора и даст вещам вторую жизнь, заключила эколог.