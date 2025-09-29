Эксперт назвала «красные флаги» в соцсетях, которые мешают устроиться на работу

Неправильно оформленная цифровая самопрезентация может стать причиной отказа в трудоустройстве, даже если кандидат обладает всеми необходимыми профессиональными качествами, рассказала в интервью «Газете.Ru» операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Эксперт рекомендуют придерживаться нескольких ключевых принципов при трудоустройстве. При наличии множества социальных ролей целесообразно разделить личные и профессиональные профили.

Необходимо соблюдать информационный гигиенический минимум и внимательно относиться к публикации персонального контента. Социальные сети следует рассматривать как важный инструмент для карьерного развития, а не только как площадку для развлечений.

«Ведите себя в социальных сетях так, как вы ведете себя в физическом пространстве, в обществе. Осторожнее относитесь к классическим чувствительным темам: религии, политике, отношениям, воспитанию детей», — отметила Абгарян.

Для создания эффективной самопрезентации важно оформлять понятный и целостный профиль, регулярно актуализируя информацию о местах работы, образовании и полученных сертификатах.

Использование видеоконтента и техник сторителлинга помогает привлечь внимание рекрутеров. Развитие профессиональных связей через тематические группы и сообщества расширяет карьерные возможности.

Также важно управлять временем, проводимым в социальных сетях, избегая бесцельного скроллинга, который снижает продуктивность.

