Гаврилов рассказал, как добиться индексации зарплаты

В России индексация зарплат обязательна для всех работодателей: в бюджетной сфере это закреплено напрямую, а коммерческие компании обязаны прописать порядок пересмотра выплат в коллективных договорах или локальных актах. Если индексация не проводится, сотрудник вправе потребовать разъяснений у руководства, обратиться в инспекцию труда и в дальнейшем — в суд, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, обязанность индексировать доходы связана с ростом стоимости жизни, однако многие работодатели ограничиваются разовыми премиями, что не заменяет обязательной корректировки. Суды неоднократно указывали: премия зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности заработка.

Первым шагом, если зарплата несколько лет не менялась, эксперт советует проверить внутренние документы компании: наличие положения об оплате труда и порядка пересмотра окладов. При отсутствии таких норм организация нарушает закон. В этом случае можно направить письменное заявление руководству со ссылкой на Трудовой кодекс. Нередко уже запрос заставляет работодателя пересмотреть ситуацию.

Если реакции нет, следующий шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда, которая может оштрафовать компанию и обязать провести индексацию. Работник также вправе взыскать недоплаченные суммы через суд, представив трудовой договор, локальные акты и данные Росстата о росте цен. При подтверждении нарушений суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты.

Ранее стало известно, когда ожидать повышения налоговой ставки для самозанятых.