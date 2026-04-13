Эксперт назвала лучший способ продлить майские выходные

Россиянам подсказали, как максимально продлить отдых в мае 2026 года: при правильном выборе дат отпуска можно объединить праздничные дни и получить длительные каникулы, однако такой вариант не всегда выгоден с финансовой точки зрения. Старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева указала в беседе с ТАСС , что наиболее эффективный способ увеличить продолжительность майского отдыха — оформить отпуск на период между праздничными днями.

Эксперт пояснила, что в 2026 году нерабочие дни приходятся на начало месяца и на период празднования Дня Победы. Если взять отпуск на промежуток с 4 по 8 мая, можно объединить эти даты и получить непрерывный отдых продолжительностью до 11 дней.

При этом специалист отметила, что существуют и альтернативные варианты — например, использование отгулов или переход на гибкий график, если такие условия допускаются работодателем.

Вместе с тем май традиционно считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения дохода. Это связано с тем, что в период большого количества праздничных дней уменьшается число рабочих смен, из-за чего стоимость одного рабочего дня возрастает. Поскольку отпускные рассчитываются по среднему заработку, а зарплата — исходя из фактически отработанных дней, сотрудники могут недополучить часть дохода по сравнению с другими месяцами, такими как август или октябрь.

