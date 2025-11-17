Эксперт назвала справедливую зарплату жены в России

Справедливой компенсацией для жен или «зарплатой жены» может стать сумма от 35 тыс. руб. в месяц. Таким мнением в интервью «Газете.Ru» поделилась преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Она подчеркнула, что в России действительно обсуждают вопрос о справедливой заработной плате для жен, занимающихся домашним хозяйством, однако на законодательном уровне эту инициативу вряд ли продвинут.

«Идея официально установить зарплату женам за домашний труд выглядит странно, поскольку это подразумевает коммерциализацию, перевод на рыночную основу семейных, то есть, по сути, личных отношений», — сказала Тулупникова.

По ее словам, из-за этого шага из семьи будет постепенно будет исчезать «человеческое», а между супругами возникнет больше недопонимания и конфликтов. Кроме того, реализация этой идеи увеличит налоговую и бюрократическую нагрузку на семьи.

Экономист предложила два возможных подхода к определению размера компенсации для женщин, занимающихся домашним хозяйством. Первый вариант — установление фиксированной суммы на уровне не менее 35 тыс. руб., что соответствует планируемому размеру МРОТ к 2030 году.

Второй подход предполагает расчет в размере 30% от дохода супруга, который существенно различается в зависимости от региона и конкретной семьи.

Специалист отметила, что эти средства целесообразно направлять на услуги, способствующие восстановлению после выполнения домашних обязанностей — такие как массаж, спа-процедуры, маникюр и другие аналогичные виды отдыха.

