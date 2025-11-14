«Жена, мать и домашняя фея»: священник высказался о роли женщины в семье

Протоиерей Евгений Попиченко высказался о каноническом представлении социальной роли женщины в семье. В эфире телеканала «Союз» он назвал женщину «домашней феей», которая должна выполнять функции жены и матери.

При этом профессиональная деятельность допустима только в свободное от семейных обязанностей время, уточнил Попиченко.

«Женщина не должна работать. Женщина может работать, если захочет — в свободное от счастливой семейной жизни время», — сказал он.

Священнослужитель объяснил, что главной обязанностью женщины является создание счастливой атмосферы внутри семьи. Именно эта миссия, по его мнению, составляет основу ее социальной роли, и именно за ее выполнение она несет ответственность.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о готовящихся проверках в отношении иерея Андрея Струцкого из-за публичных заявлений о женщинах.