Юрист Хаминский пояснил, почему напавший на школьников ученик в Челябинске не подлежит уголовной ответственности

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал с молотком на одноклассников. Он также пронес в школу нож и пистолет. Юрист Александр Хаминский дал оценку происшествию. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, отечественное уголовное законодательство предусматривает наступление уголовной ответственности с 16 лет, по ряду составов к уголовной ответственности можно привлечь несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет. Поэтому в данном случае привлечь школьника к ответственности невозможно.

Юрист добавил, что, кроме того, само по себе обучение в коррекционной школе свидетельствует о наличии ряда проблем с воспитанием и развитием у нападавшего, и в данной ситуации, вероятнее всего, будет решаться вопрос о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. А вред, причиненный им здоровью и имуществу одноклассников и педагогов, должны будут возместить в полном объеме родители нападавшего.

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