Психолог Яушева назвала спорт одним из лучших способов борьбы с депрессией

Психолог Дарья Яушева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о способах борьбы с осенней депрессией. Она отметила важность физической нагрузки при хандре.

Спортивная нагрузка поможет поддерживать уровень эндорфинов, которые помогают улушчать настроение и снижают стресс. При этом речь не про изнурительные тренировки: подойдет любая активность. Врач отметила особую пользу бега, танцев, йоги и даже простой зарядки.

Однако это не единственные правила. Яушева напомнила, что нужно также соблюдать режим сна и бодрствования.

«Важно управлять уровнем количества света: проводить больше времени на улице в светлое время и расшторивать окна в помещении днем, чтобы впускать дневной свет. Можно использовать специальные лампы для светотерапии, они способствуют стабилизации циркадных ритмов. При этом вечером нужно поддерживать мягкий свет, перед сном по возможности не пользоваться гаджетами», — объяснила врач.

Главное не усиливать свое депрессивное состояние. Врач рекомендует чаще выходить в люди, не изолироваться и не бояться просить помощи у близких и специалистов.

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