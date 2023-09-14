Эксперт объяснил, что обеспечило высокую явку на выборах

Активность жителей на выборах губернатора Московской области связана в том числе с успешным развитием инфраструктуры региона в последние годы. Такие изменения жители поддерживают, поэтому охотно приходили голосовать. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

Еще одна причина в том, что люди больше внимания стали обращать на происходящее рядом.

«Во-первых, сейчас высока включенность жителей Московской области в то, что происходит вокруг них. Во-вторых, свою роль сыграло большое число видимых, заметных изменений в жизни людей в Подмосковье. Сейчас реализуется очень много инфраструктурных проектов, благоустраиваются дворы и так далее. Людям это нравится, и они приходили на выборы, чтобы выразить свою позицию», – отметил Репяхов.

Напомним, выборы губернатора Подмосковья 8, 9 и 10 сентября этого года прошли с очень высокой активностью избирателей. По данным Мособлизбиркома, проголосовали в общей сложности 3 682 447 человек, это 60,53%. Непосредственно на избирательных участках проголосовали 3 288 294 человека, еще 394 153 человека воспользовались дистанционным электронным голосованием. ДЭГ в этом году было доступно в Подмосковье впервые.

Одновременно с выборами губернатора проходили дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в советы депутатов десяти городских округов региона. Онлайн можно было проголосовать на всех выборах, проходящих в конкретном муниципалитете.