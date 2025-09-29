Эксперт объяснил, можно ли оставлять телефон на зарядке всю ночь

Привычка оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, которую практикуют миллионы пользователей, может дорого обойтись устройству. Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, в беседе с RT объяснил , что даже продвинутые системы защиты не являются панацеей.

Современным гаджетам для полной «заправки» обычно требуется не более двух часов, но многие продолжают подключать их к розетке перед сном, не осознавая всех рисков. По сути, батарея месяцами находится в состоянии хронического стресса, что неумолимо сокращает ее ресурс.

По словам эксперта, износ — не единственная угроза. Кузьменко указывает на более серьезный, хоть и редкий сценарий — выход из строя контроллера заряда, «мозга», отвечающего за управление энергией.

«Что в некоторых случаях приводит к перегреву вплоть до возгорания устройства. Такая поломка, хоть и крайне редкая, встречается в основном у старых устройств с большим количеством циклов заряда-разряда. Поэтому для продления срока службы батареи рекомендуем поддерживать уровень заряда в диапазоне 20—80%», — заключил специалист.

В группе особого риска находятся старые гаджеты с изношенной батареей, чьи защитные системы уже устали. Самый практичный способ продлить жизнь устройству — отказаться от стремления к полному заряду. Эксперт Роскачества рекомендует поддерживать уровень заряда в комфортном для аккумулятора диапазоне от 20% до 80%.

