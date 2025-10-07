Эксперт объяснил, от чего зависят шансы на выживание семьи Усольцевых в тайге

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге 28 сентября с пятилетним ребенком, могла сохранить шансы на выживание при соблюдении ключевых условий. О них aif.ru рассказал врач-педиатр Морозовской детской больницы, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

По словам врача, длительность выживания в холоде зависит от комплекса факторов: состояния здоровья, возраста, качества экипировки и психологической устойчивости.

Дети пятилетнего возраста относятся к уязвимой категории из-за ускоренной теплоотдачи и ограниченных ресурсов организма. Критическое значение имеет наличие теплой ветрозащитной одежды, запасов воды и питания, а также возможность укрыться от осадков. При температуре воздуха около нуля градусов, характерной для текущего периода в Красноярском крае, риск переохлаждения нарастает пропорционально времени пребывания на холоде.

Правильное поведение в экстремальной ситуации значительно повышает шансы на спасение. Как пояснил Бережанский, умеренная физическая активность помогает поддерживать температуру тела, тогда как чрезмерные нагрузки приводят к истощению ресурсов. Особое внимание эксперт уделяет психологическому состоянию — дети младшего возраста подвержены стрессу, который ускоряет развитие переохлаждения.

Первыми признаками переохлаждения становятся мышечная дрожь и озноб, при усугублении состояния возникают заторможенность речи, нарушение координации и патологическая сонливость. Специалист подчеркивает: оперативное начало поисково-спасательных работ остается решающим фактором для благополучного исхода подобных инцидентов.

Напомним, семью Усольцевых и их пятилетнюю дочь разыскивают в тайге уже с 28 сентября. Волонтеры недавно сообщили, что в ситуации с пропажей целой семьи есть нестыковки и странности. Поисковики не теряют надежды: в розыске исчезнувших принимают участием 350 человек, включая охотников.