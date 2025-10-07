Найдены странные нестыковки в пропаже семьи Усольцевых в сибирской тайге

Поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге выявили несколько загадочных обстоятельств, которые осложняют работу спасателей. Об этом RT сообщила волонтер Ирина Якунина.

Добровольцы отмечают полное отсутствие следов костров в районе предполагаемого маршрута пропавших, хотя в их автомобиле обнаружили упаковку спичек с одним недостающим коробком. Волонтер Якунина обращает внимание на парадоксальную ситуацию: многодневные поиски с использованием дронов, оборудованных тепловизорами, и легкомоторной авиации не зафиксировали ни одного очага открытого огня и подобных следов.

Это особенно странно, учитывая, что в данной местности достаточно укрытий от непогоды, а разведение костра стало бы логичным первым шагом для выживания. Отсутствие тепловых сигналов может указывать на быстрое переохлаждение людей в первую же ночь.

Международный спасатель Сергей Щетинин считает, что у семьи сохранялись шансы на выживание при наличии доступа к воде. Однако руководитель местной базы отдыха Владислав Сибиряк не исключает версию нападения диких животных — 7 октября в этом районе наблюдали волчью стаю и двух медведей. Волонтеры отмечают, что в случае нападения хищников должны были сохраниться следы борьбы и фрагменты одежды, поскольку животные обычно растаскивают добычу.

Поисковые работы продолжаются с привлечением профессиональных спасателей и добровольцев, но отсутствие ключевых улик. К поискам подключились 350 человек, включая охотников.

Напомним, что семейную пару и пятилетнюю дочь ищут уже с 28 сентября в глухой тайге Красноярского края.