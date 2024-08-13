Эксперт объяснил, почему элитное жилье в Москве настолько дорогое

Многие состоятельные жители России покупает его в целях инвестиции. Об этой и других причинах в беседе с RuNews24.ru рассказал инвестор с 17-летним опытом Евгений Ходченков.

Премиальное жилье в столице продолжает дорожать. Так, к примеру, стоимость одного квадратного метра в элитной новостройке нередко достигает почти 2 млн рублей. Как отметил основатель инвестиционной компании «Лига инвесторов», виной всему высокий спрос. Некоторые россияне готовы расставаться с большой суммой денег, что приводит к росту цен.

Однако он не будет бесконечным. Несмотря на то что спрос на подобные объекты недвижимости сохранится, их подорожание замедлится уже во второй половине текущего года.

Ранее Путин утвердил закон, обеспечивающий защиту ипотечного жилья для банкротов.