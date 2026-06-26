Российским автомобилистам объяснили, почему китайская пленка для кузова уступает европейской. Как рассказал « Ленте.ру » специалист студии детейлинга «Okleika777» Андрей Матрохин, главное отличие проявляется в момент демонтажа покрытия: дешевый китайский вариант при снятии оставляет липкие следы на кузове, тогда как качественная пленка всегда оставляет клеевой слой на собственной подложке, а не на автомобиле.

Удаление китайского аналога влечет за собой дополнительные работы и траты: клеевой состав придется размягчать и тщательно вычищать. Пример такого покрытия можно увидеть на большей части машин, работающих в такси, пояснил Матрохин.

Эксперт также сравнил два основных типа пленок — виниловую и полиуретановую. Винил тоньше (стандартная толщина — 160 микрон), им выполняют работы, требующие высокой точности. Автомобиль с таким покрытием способен проездить до четырех лет с сохранением внешнего вида. Однако у винила есть минус: появившиеся царапины не исчезают даже при нагреве на солнце.

Полиуретан — это более плотный материал (190, 210 и 250 микрон). Он обладает гидрофобными свойствами, отталкивает воду и способен к саморегенерации: при нагревании на солнце царапины на таком покрытии затягиваются самостоятельно. Если винил клеят на сухую поверхность, то для фиксации полиуретана используют специальный раствор. Винил сохраняет свои свойства до пяти лет, полиуретан — от пяти до семи лет (речь идет о проверенных немецких или нидерландских брендах). Цена тоже разнится: погонный метр немецкого винила Oracal стоит около 3300 рублей, полиуретан — от четырех до пяти тысяч рублей за метр.