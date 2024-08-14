Эксперт объяснил, почему Луна крайне важна для развития России

Со спутника Земли можно будет совершать полеты к другим планетам, а также использовать его в качестве ресурсной базы. Об этом заявил заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук. Его словами поделилось URA.RU.

Российские ученые рассматривают освоение Луны как стратегически важную задачу для страны. Ведь на ее поверхности находится толстый слой метеоритной пыли, содержащей золото, платину и палладий. Их добыча и использование могут принести значительную экономическую выгоду. Так ученый объяснил недавнее заявление премьер-министра Михаила Мишустина о продолжении исследований.

Профессор подчеркнул, что с Луны куда дешевле стартовать на Марс, ведь у нее притяжение в несколько раз меньше, чем у Земли. Ранее сообщалось о том, что модуль китайского зонда приземлился на обратной стороне спутника.