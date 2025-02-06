Эксперт объяснил, почему Трамп закрыл USAID

Главный научный сотрудник Института Африки РАН и профессор МГИМО МИД России Денис Дегтярев рассказал ugra-news.ru , почему Дональд Трамп закрыл штаб-квартиру Агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне, которое также предоставляло помощь Украине.

Организация активно осуществляла международное сотрудничество в целях развития, помогала конфликтным странам, а также устраивала перевороты, выгодные США. Понимая влияние крупной структуры, республиканец подстраховался и распустил USAID. К тому же, он не планировал увеличивать помощь Украине и как-то работать в этом направлении, в отличие от администрации агентства.

«Это пул людей, которые специализируются на государственных переворотах. С помощью журналистов, ученых, общественников. Сотрудники этой организации — специалисты высшего класса, за плечами у них переформатирования 10-15 стран. Это и вызывает опасение Трампа», — объяснил Денис Дегтярев.

Также эксперт указал, что чаще всего если USAID объявляет конкурс на вакансию на конкретную должность, то значит в этой стране грядет серьезное изменение в гражданском обществе или вовсе государственный переворот. Из-за большого влияние агентства Трамп хочет навести порядок в организации и взять многое под контроль, чтобы все играли только в его интересах и ради благополучия Штатов.

Ранее сообщалось, что из-за потерянных на Украине миллиардов в США развернулся крупный скандал.