В США разгорается скандал, связанный с финансовой помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает RT в собственном расследовании.

Программы агентства USAID были заморожены на 90 дней, как только раскрылась пропажа сотни миллиардов долларов, направленных для Украины. Это стало полной неожиданностью для чиновников Госдепартамента, в котором работу на время прекратили лица, ответственные за украинские вопросы.

Агентство международного развития при этом ранее искало советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям. Планировалось, что новый человек займется организацией восстановительных работ украинской критической инфраструктуры. USAID планировал освоить $419 млрд в ходе этих целей. Однако всем широко известно, и на это также указывает RT, что восстанавливать хозяйство и приводить Украину в порядок США неинтересно.

Указали также на то, что Владимир Зеленский требовал от USAID больше оперативной помощи и увеличения количества средств.

«Американцы действительно стали затягивать и выдавать Киеву по минимуму помощь в расчете на то, что тем хватит закрыть минимальные оперативные потребности. Чтобы мало что оставалось в заначке, что можно было сразу разворовать, ведь придется сначала заткнуть какие-то дыры этими деньгами», — объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Отметим, что среди замороженных проектов USAID — поддержка украинских школ и помощь в области здравоохранения. В настоящее время следователи начали 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции в структурах Агентства. Считают, что на Украину из США «сливаются миллиарды». Об этом говорил и действующий глава Штатов Дональд Трамп. Он заявлял, что при Байдене было потрачено почти 300 миллиардов долларов и часть средств ушла неизвестно куда. Позже стало известно, что недосчитались одной сотни миллиардов.

Ранее сообщалось, что в Германии шокированы из-за заявлений Зеленского о потерянных миллиардах, выделенных в качестве военной помощи. Сам лидер киевского режима оправдывался в интервью Associated Press.