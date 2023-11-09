Эксперт объяснил причину резкого повышения утильсбора

С 1 августа ставки утильсбора были увеличены до 3,7 раз. В октябре, российским Минпромторгом также были резко повышены ставки для машин, которые были привезены в страну с растаможкой через компании в государствах ЕАЭС. Если сбор по льготной ставке оплачивается посредником, то покупателю придется оплачивать полную стоимость для юридических лиц, как при перепродаже. Раньше при помощи таких схем можно было дешевле приобретать авто или покупать автомобили, которые больше не ввозятся в РФ на официальном уровне.

Результатом стало то, что машины «зависли», потому что владельцы не могут себе позволить оплатить утильсбор, который в некоторых случаях вырос в сотни раз, отметил эксперт. Возможно, государство позже все же пойдет навстречу автолюбителям, введя мораторий, но на данный момент подобной информации нет, заключил Васильев.