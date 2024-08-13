Эксперт объяснил, за что у россиян могут отобрать дачу

Если на участке ничего не построено или он используется не по назначению, то это служит причиной для изъятия земли. Об этом в беседе с Инфо24 заявил известный российский адвокат Сергей Жорин.

Новый законопроект, разработанный Росреестром, вызывает неоднозначную реакцию у владельцев дачных участков. Согласно документу, который вступит в силу с 1 марта 2025 года, власти получат право изымать землю, которая используются не по назначению или на которой расположены неузаконенные постройки.

Адвокат Жорин считает, что этот закон может стать коррупционной лазейкой, так как в нем множество аспектов оставлено на усмотрение должностных лиц.

Ранее юрист Соловьев перечислил постройки, за которые дачники должны платить налог. В перечень вошли туалет, сарай и баня. Однако не все ставят подобные объекты на учет.