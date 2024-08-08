Юрист Соловьев перечислил постройки, за которые дачники должны платить налог

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT , что любую постройку с фундаментом, даже самую маленькую, дачник обязан поставить на учет.

Туалет, сарай или баня — Росреестр требует ставить на учет любую постройку при условии, если при ее строительстве изначально был залит фундамент. Объект капитального строительства будет внесен в единый реестр, чтобы требовать от собственника оплаты налога.

Не все дачники добропорядочные граждане, которые будут заявлять о постройке на своем участке. В связи с этим территориальные органы Росреестра и земельного контроля будут выявлять объекты при помощи дронов. Также ведомство будет контролировать, чтобы собственники дач не забирали лишние метры участков.

Юрист Соловьев уточнил, что налогообложению подлежат только зарегистрированные объекты. Исключение — постройки, которые превышают площадь в 50 кв. м. Однако гражданин РФ освобождается от уплаты налога на одну хозпостройку, если ее площадь не превышает указанный метраж.

«Или, например, баня не является единственной хозпостройкой на участке, а собственник уже выбрал льготу для другой постройки (сарая, летней кухни). В этом случае налог за баню придется платить даже если ее площадь намного меньше 50 кв. м», — уточнил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что юрист Пилюк перечислил названия растений, которые запрещены для посадки на дачном участке.