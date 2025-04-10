Эксперт объяснил, зачем ВС США покинули важный хаб поддержки Украины в Польше

В беседе с Инфо24 экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, рассказал о причинах вывода ВС США из ключевого хаба поддержки Украины в Польше.

Американские силы, персонал и техника выведены из логистического хаба в аэропорту «Ясенка» в Польше. По словам эксперта, это ярко свидетельствует о том, что Вашингтон не намерен и дальше поддерживать Киев. Вероятно, в обозримом будущем Трамп вовсе перестанет предоставлять хоть какую-то помощь, в том числе осуществлять поставки боеприпасов.

«Дело в том, что Украина для США уже не является приоритетным направлением. Она была приоритетной для американских демократов, которые делали ставку на противостояние с Россией. У Трампа сегодня совсем другие цели, он намерен сфокусироваться на противостоянии с Китаем, поэтому он может полностью отказаться от Украины», — объяснил Матвийчук.

Эксперт полагает, что администрация Трампа хочет сосредоточиться на вопросе противостояния в торговой войне с Китаем.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Поднебесную в неуважении и ввел 125-процентные торговые пошлины.