Эксперт объяснила, как достичь продолжительности жизни в 78 лет

Процесс старения — это сложный и многогранный процесс, который начинает развиваться в организме человека уже в возрасте 20–25 лет. Полностью остановить его течение невозможно, однако замедлить прогрессирование вполне реально. В интервью для «Газеты.Ru» главный врач Института долголетия Инна Решетова поделилась информацией о том, как это можно сделать, а также о прогнозах увеличения средней продолжительности жизни в России и о разработках отечественных ученых в области борьбы со старением.

По словам эксперта, к 2030 году в России ожидается достижение средней продолжительности жизни в 78 лет, а к 2035 году — 81 год. К середине века, к 2050 году, этот показатель может достигнуть 83–84 лет.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет примерно 73–74 года, однако существует значительная разница между мужчинами и женщинами (около 10 лет).

Хотя в 90-е годы этот показатель был на уровне 69 лет, а в 2000-м снизился до 65 лет, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению. После резкого скачка до 71 года в 2015 году в период пандемии произошло снижение до 69–70 лет, но с 2022 года наметился рост.

Решетова подчеркнула, что Россия стремится к показателям развитых стран, где средняя продолжительность жизни составляет 80–84 года в Европе и 81 год в США.

По данным Росстата, в России на 10 тыс. человек приходится в среднем 41 долгожитель старше 91 года и один старше 100 лет. На начало 2024 года в стране проживало 460,7 тыс. женщин и 132,4 тыс. мужчин в возрасте долгожителей. Москва является одним из регионов с высокой концентрацией долгожителей — более 400 тыс. жителей старше 80 лет и около 1 тыс. старше 100 лет.

Регионы с низкой продолжительностью жизни включают Чукотский и Еврейский автономные округа, а также Амурскую, Иркутскую области и Забайкальский край. Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, напротив, характеризуются более высокой продолжительностью жизни.

Ранее в Минздраве рассказали, что магний, креатин и омега-3 серьезно продлевают жизнь.