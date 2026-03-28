Эксперт объяснила, как не ошибиться при выборе охлажденной рыбы
Эксперт Гиль: свежесть рыбы проверяют по глазам, жабрам и упругости
Выбор охлажденной рыбы требует внимательности, поскольку визуально продукт может выглядеть свежим, но при неправильной покупке его качество может оказаться низким. Эксперт, директор по качеству сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Светлана Гиль сообщила «Газете.Ru», где рекомендовала обращать внимание прежде всего на условия хранения. Рыба должна находиться на ледяной подушке или в системе с увлажнением паром, при этом тушки не должны быть плотно прижаты друг к другу.
При осмотре филе важно, чтобы срезы не выглядели подсохшими, а целые рыбы не имели заломов и повреждений. Природная слизь на поверхности — нормальный защитный слой, а вот глаза и жабры должны быть прозрачными и ярко-красными или розовыми соответственно. Потемневшие жабры или мягкая мякоть сигнализируют о том, что рыба могла начать портиться.
Специалист отметила, что свежий продукт имеет легкий морской запах, а ярко выраженный рыбный или аммиачный аромат свидетельствует о начале разложения белков. Кроме того, для сохранения качества рыбы после покупки рекомендуется использовать термопакет или сумку-холодильник, особенно в теплое время года.
Гиль подчеркнула, что приготовление охлажденной рыбы лучше проводить в течение суток после покупки. До этого продукта следует хранить в нижней зоне холодильника при температуре около 0–2 °C, а если готовка откладывается, рыбу лучше заморозить для сохранения вкуса и текстуры.
