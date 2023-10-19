Эксперт Опарин перечислил наиболее подходящие ноты для осеннего парфюма

В холодное время многие мечтают «закутаться» в приятный аромат. Эксперт Роман Опарин рассказал, какие ноты лучше подойдут для осени. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, можно сделать выбор в пользу теплых и древесных нот вроде сандалового дерева или кедра, также подойдут ароматы корицы, имбиря.

Эксперт добавил, что идеальным выбором для вечера станут ноты ванили или карамели.

По его мнению, неплохо будут смотреться ароматы розы, жасмина, амбры и мускуса.