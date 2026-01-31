Эксперт описал час икс на Украине: свет вырубили в стране, чтобы спасти от настоящей катастрофы

Массовые отключения электроэнергии на Украине могли быть вызваны не только прямыми повреждениями, но и критическим дисбалансом в работе энергосистемы, возникшим после многочисленных восстановительных работ. К такому выводу пришел аналитик Юрий Корольчук из Института стратегических исследований, пишет Лента.ру.

Эксперт поясняет, что после каждого обстрела поврежденные объекты энергетики запускались в сеть в ускоренном порядке, часто с отклонениями от проектных режимов. Эта практика, по его мнению, привела к накоплению системных рисков и создала огромный дефицит электроэнергии. Ситуация достигла критической точки, когда на Ривненской АЭС потребовалось срочно снизить мощность одного из энергоблоков, чтобы предотвратить цепную реакцию.

Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить, приводит слова Корольчука издание. Таким образом, масштабное рубильничное отключение потребителей, по версии аналитика, было превентивной мерой. Это позволило избежать полномасштабного каскадного коллапса, который мог бы парализовать восстановление на долгий срок.

В настоящее время энергетики приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества. Однако, как отмечается, потребители, уже оставшиеся без света, могут ожидать его возвращения в течение всего дня. Ситуация иллюстрирует крайнюю хрупкость энергоинфраструктуры, работающей в условиях хронических повреждений и вынужденных, не всегда идеальных, ремонтов.

