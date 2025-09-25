Эксперт опровергла миф о связи аутизма и популярного лекарства

Заявление Дональда Трампа о связи парацетамола с аутизмом подвергли критике. Надо учитывать многофакторную природу этого расстройства и важность генетической предрасположенности. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Ее слова, озвученные в ходе интервью, приводит «Лента.ру» .

Биолог Анча Баранова высказала критику в адрес заявления Дональда Трампа о связи парацетамола с развитием аутизма. Профессор Университета Джорджа Мейсона отметила, что это утверждение представляет собой упрощенный взгляд на сложную медицинскую проблему.

По словам специалиста, возникновение расстройства аутистического спектра зависит от множества факторов, где генетическая предрасположенность играет ключевую роль. Баранова уверена, что парацетамол стал удобным объектом для обсуждения из-за того, что это легко устранимый фактор.

Ученый подчеркнула, что любой лекарственный препарат, включая парацетамол, требует соблюдения дозировки. Превышение рекомендованной нормы может привести к интоксикации и нарушению работы почек. Баранова рекомендовала принимать жаропонижающие средства с интервалом не менее восьми часов и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания, а не переносить болезнь без должного лечения.

