Эксперт Осипова рассказала о полуторном подорожании отдыха в Турции для россиян

Несмотря на это, многие граждане РФ не отказываются от пляжного отдыха в данной стране.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова утверждает, что к летнему сезону этого года отдых в турецких отелях подорожал от 20% до 70%, все зависит от выбранного сегмента размещения. В среднем это составляет около 50% или чуть меньше.

«Инфляция в Турции дает свои плоды», - с сожалением констатировала она.

Осипова добавила, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро также принесло свои плоды в подорожании путевок. Но россияне не собираются в основной массе отказываться от привычного им отпуска за рубежом. Они идут на различные ухищрения, чтобы сэкономить на отдыхе. Кто-то понижает класс отеля, чтобы удешевить проживание, другие же немного сокращают срок пребывания.