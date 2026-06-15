Эксперт Осмоловский рассказал, как спасти утопленный автомобиль и сколько машин подлежат восстановлению

После сильных ливней в российских регионах многие автомобили оказались под водой. Что делать владельцам пострадавших машин и можно ли справиться своими силами, « Ленте.ру » рассказал руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский.

Если уровень воды еще позволяет добраться до аккумулятора, первым делом нужно отключить клемму — это снизит риск коротких замыканий. Полностью утопленную машину трогать бесполезно: массовое попадание воды вызовет замыкания и выведет из строя большинство электронных блоков. Запускать двигатель категорически запрещено — гидроудар сразу разрушит мотор.

Самостоятельно справиться с последствиями потопа без профессионального оборудования и опыта крайне сложно. Автомобиль следует эвакуировать в сервис, желательно специализирующийся на конкретной марке, где досконально знают ее устройство. Мастера разбирают салон практически до голого металла — снимают сиденья, ковролин, панель приборов, демонтируют все электронные блоки, разъемы и жгуты проводки. Каждый элемент чистят, сушат, ремонтируют или заменяют. Такой же разбор проводят в моторном отсеке. Это очень долгий и кропотливый труд, который может занимать несколько месяцев.

Восстановлению подлежат примерно 90 процентов утопленных машин. Однако если выходит из строя большая часть блоков, ремонт становится дороже покупки аналогичной подержанной машины того же возраста. В такой ситуации автомобиль выгоднее продать на запчасти.