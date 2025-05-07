Эксперт оценил идею о поощрении школьников за хорошее поведение в школах

Замдиректора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина в беседе с RuNews24.ru назвала плюсы и минусы системы, согласно которой в учреждениях детям будут ставить оценки за хорошее поведение.

Педагоги и эксперты разделились во мнениях относительно новой инициативы. Эксперт Савинкина считает, что у нововведения можно найти минусы и плюсы. Остается острым вопрос о том, как в новой системе избежать субъективности. Новая схема не должна стать инструментом давления на учеников, а академические достижения должны быть приоритетом. По словам педагога, важно проработать все нюансы и найти золотую середину между поддержанием дисциплины и сохранением комфортной психологической атмосферы.

«Это может стать дополнительным стимулом для формирования позитивной атмосферы в классе. Ребенку бывает трудно разобраться в лабиринтах школьной жизни, трудно структурировать собственное поведение, а оценка за поведение поможет ребёнку определить внутреннюю систему ценностей, а также сформировать у него общечеловеческие духовно-нравственные идеалы», — пояснила эксперт.

Напомним, что с нового учебного года в шести регионах РФ стартует эксперимент по оценке поведения школьников. Нововведение коснется учащихся всех классов — от первоклашек до выпускников.

Результаты эксперимента проанализируют с привлечением педагогов и родительского сообщества. Если опыт окажется успешным, уже со следующего года оценку поведения могут ввести во всех российских школах. Пока же учителям предстоит апробировать новую систему, не нарушая хрупкий баланс учебного процесса.

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